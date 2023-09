Ma allora Stankovic aveva ragione: “Sabiri? Non dico nulla, lo scoprirete voi”

Fiorentina-Sampdoria, Stankovic parla di Sabiri, prossimo giocatore viola: "Non voglio dire nulla su di lui. Tanto lo capirete da soli che tipo di giocatore è". Una frase che, visto quanto accaduto in queste ore, sa tanto di avvertimento. Sabiri lascia Firenze e dà quindi ragione al tecnico serbo che ha spesso ricordato come senza testa, il talento non conti nulla. E così, il marocchino saluta un'altra possibilità di affermarsi in Serie A.