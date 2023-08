Riparte la rincorsa europea: Fiorentina a Vienna per puntare ad Atene

Soltanto due mesi fa la Fiorentina viveva l'ultimo atto di un cammino lungo e faticoso, la finale di Conference League. La sensazione di poter battere il West Ham era forte ma l'epilogo è ormai noto. Da quella sconfitta però la società viola e Italiano hanno ripreso la forza per costruire una squadra più competitiva e che magari avesse come obiettivo quello di riscattare la finale di Praga. Stasera l'andata del preliminare contro il Rapid, Giovedì prossimo il ritorno al Franchi per aprire di nuovo le porte della Conference alla Fiorentina. Stasera l'atmosfera sarà di quelle calde, con più di ventimila persone sugli spalti a tifare Rapid e nessun tifoso viola, ma la Fiorentina ormai è abituata e forte del suo recente percorso europeo. L'esperienza conta molto in queste gare e sicuramente i tanti kilometri percorsi lo scorso anno potranno fare la differenza. La squadra viola si schiererà con il consueto 4-2-3-1 che vedrà Nico Gonzalez come protagonista annunciato dopo le recenti "sirene" inglesi, rispedite subito al mittente dallo stesso numero dieci argentino. Lo riporta La Repubblica