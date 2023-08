Fiorentina, prova di forza: Gonzalez resta a Firenze

La Fiorentina nella giornata di ieri ha rifiutato per la seconda volta una nuova offerta arrivata dal Brentford (che già due settimane fa aveva proposto circa 30 milioni per comprare Nico Gonzalez). Questa volta la squadra inglese era arrivata ad offrire 42 milioni di euro più 3 di bonus per arrivare ad una cifra complessiva di 45 milioni. In poco tempo è arrivata la risposta negativa sia del club viola che del diretto interessato Gonzalez, mai veramente intrigato dall'ipotesi Brentford. La Fiorentina sembrerebbe aver voluto dare una prova di forza a tutto il campionato italiano, rispedendo al mittente un'offerta che pochi club italiani avrebbero rifiutato. Simbolo che il progetto viola vuole essere motivo d’attrazione per giocatori dal calibro internazionale come Gonzalez e non solo. Lo riporta il Corriere dello sport