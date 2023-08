Da Praga ad Atene: la Fiorentina sa come si fa. Per il Rapid la gara della vita

L'accoglienza per la Fiorentina non sarà certo morbida, ma il pronostico e la storia recente sono a favore dei viola

Non passano molto spesso, a Vienna, finaliste europee. Per questo, affermano La Nazione e il Corriere Fiorentino, la Fiorentina si troverà stasera ad affrontare un clima infuocato all'Allianz Stadion, nella capitale austriaca, per la gara d'andata dei playoff di Conference League. La finale di Praga raggiunta la stagione scorsa, pur persa con grande delusione, ha lasciato una consapevolezza importante. Un passo alla volta, come ha detto il presidente Rocco Commisso all'aeroporto di Firenze, prima della partenza. Di sicuro, per i biancoverdi di casa, sarà la gara dell'anno. Tra loro e il Twente, come valore assoluto, erano molto più ostici gli olandesi affrontati ad agosto 2022...