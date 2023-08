La probabile formazione: un solo, piccolo dubbio per Italiano verso il Rapid

Grande concordanza tra i quotidiani in edicola oggi: la Fiorentina di scena a Vienna contro il Rapid per i playoff di andata di Conference League schiererà questi 10 giocatori. Terracciano in porta, Milenkovic e Ranieri al centro della difesa, Dodo' sulla destra al posto del febbricitante Kayode. Arthur e Mandragora confermati in mediana, Bonaventura irrinunciabile dietro a Nzola e Gonzalez e Kouamé, che riprende il suo posto a sinistra in luogo di Brekalo come era già avvenuto nella finale 2023 a Praga. L'umico dubbio di Italiano riguarda la corsia di sinistra in difesa: per La Repubblica e il Corriere Fiorentino giocherà di nuovo Biraghi, mentre il Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport e La Nazione puntano sull'esordio ufficiale dal 1' di Parisi.