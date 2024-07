Nzola sempre più lontano. Bologna su Kouamè, ma la formula non convince

La Fiorentina deve smaltire l'attacco per tentare poi l'affondo a Lorenzo Lucca. Nzola è sempre più vicino alla cessione e intanto il Bologna si muove per Kouamè

L’arrivo di Moise Kean non fermerà le manovre di mercato della Fiorentina nel reparto degli attaccanti. Aver inserito l’ex bianconero nel costruendo motore viola se da una parte ha messo una certezza, dall’altra non esclude l’arrivo di una ’spalla’ importante. Nzola è sempre più sul piede di partenza, con le soluzioni estere più intriganti, almeno per il giocatore, rispetto alle soluzioni italiane, con il Cagliari più attivo.

C’è Kouame, pur fresco di rinnovo, a essere un pezzo che ha mercato. Il Bologna sta lavorando a fari spenti. Italiano sta spingendo per riprendersi il ’suo’ soldatino. I rossoblù preferirebbero una soluzione in prestito, la Fiorentina preferirebbe monetizzare e fare cassa per avere la liquidità necessaria per lanciarsi all’assalto di Lorenzo Lucca, obiettivo mai veramente mollato, nonostante i ’raffreddamenti’ di rito.