Nico Gonzalez brucia le tappe. L’argentino in campo contro l’Inter?

L'ultima fase del recupero di Nico Gonzalez è già cominciata. Questo pomeriggio la Fiorentina tornerà in campo per preparare la sfida contro l'Inter e Italiano potrebbe ricevere una sorpresa, ma non dal mercato. Infatti Nico in settimana dovrebbe tornare in gruppo a pieno regime e quindi a disposizione per la sfida contro i nerazzurri. L'argentino è assente da metà Dicembre e la Fiorentina soprattutto nell'ultimo mese ne ha sentito la mancanza. La lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia destra comunque spinge Italiano alla calma e l'obiettivo primario è evitare delle ricadute. Senza dubbio però la Fiorentina ha bisogno del suo campione anche perché gli altri esterni stanno deludendo. Nella seconda parte della stagione Nico dovrà trovare un maggiore feeling con Beltran e cercare di riconquistarsi la nazionale argentina a suon di prestazioni. L'Inter nel mirino dunque, in attesa di sviluppi dal mercato. Lo riporta La Repubblica