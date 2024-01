Operazione recupero. Una settimana intera per riavere Nico Gonzalez

Dopo la batosta in Supercoppa contro il Napoli, la Fiorentina tornerà domani al lavoro al Viola Park. Quella che inizierà sarà una settimana importante e soprattutto "intera" senza impegni. Come scrive La Nazione, saranno giorni intensi per capire se Vincenzo Italiano riuscirà a recuperare Nico Gonzalez, che a Riyad era in panchina più per l'eventualità relativa ai rigori che per giocare uno spezzone di gara. Alla ripresa contro l'Inter l'argentino con ogni probabilità andrà in panchina, ma anche se avrà 20/30 minuti nelle gambe la Fiorentina potrà contare su una preziosa arma in più.