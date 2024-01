Brian Rodriguez dice sì alla Fiorentina: è lui l’obiettivo numero uno

La domenica del mercato viola è stata di riflessione. Una sorta di quiete prima della tempesta. Barone e Pradè hanno apparecchiato diversi tavoli sui quali giocare e si avvicina sempre di più il momento delle decisioni importanti. Oggi, per esempio, sono attesi nuovi contatti con il Messico. Forse anche decisivi. Brian Rodriguez ha già detto sì alla Fiorentina, d’altra parte l’occasione di approdare in Europa per lui è ghiotta. Il Club America ha accettato la parte fissa di circa 6/7 milioni di euro proposta dai viola, si lavora sui bonus per limare le ultime differenze. In cima alla lista c’è lui in questo momento. Lo riporta La Nazione.