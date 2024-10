KOUAME 5: Sostituisce Kean, ma la differenza si vede. Eccome. Di palloni nel primo tempo ne arrivano pochi, certo lui non fa niente per costruirseli. In avvio di ripresa Beltran gli offre un buon pallone al limite, ma perde l'attimo per calciare. Entra fortuitamente nell'azione del gol, toccando il pallone che finisce a Gosens. Pasticcia pure nel finale tentando un improbabile gol da 40 metri.