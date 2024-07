La prima Fiorentina di Palladino: difesa a tre, Kean e tante novità

E poi in attacco, tutta la curiosità sarà per vedere il debutto in viola di Moise Kean: l'ex Juventus (al pari di Terracciano) non si è allenato ieri coi compagni, ma nessun pericolo per loro, solo una gestione del carico di lavoro che li ha portato a lavorare in palestra. Accanto a Kean, si candidano per una maglia da titolare Brekalo e Sottil, due che hanno mostrato già di avere la gamba in palla. Non pervenute le altre soluzioni offensive: Ikone e Nzola continuano ad allenarsi lontano dal gruppo in attesa di una sistemazione sul mercato.