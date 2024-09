La Fiorentina si tinge di azzurro: da Bove a Biraghi, Spalletti riflette

Non è l'unico nella Fiorentina a nutrire questo sogno, poiché la squadra di Palladino, con numerosi giocatori italiani, è la terza in Serie A per presenze di italiani in rosa. Tra i candidati spiccano Terracciano, Martinelli, Sottil, Copani, Ranieri, Comuzzo, Parisi, Biraghi, Kayode, Mandragora, e Cataldi. Il CT Luciano Spalletti, che ha già osservato la Fiorentina dal vivo due volte in questa stagione, potrebbe presto considerare Bove, il capitano Biraghi, e Kayode per future convocazioni in Nazionale. Lo riporta la Nazione.