In Svizzera spazio al turnover. Palladino a caccia di continuità ed equilibrio

Alle 18.45 andrà in scena la seconda partita del girone unico di Conference League, tra la Fiorentina di Palladino e gli svizzeri del San Gallo. In palio, oltre ai semplici tre punti, c'è molto di più: continuità, entusiasmo, equilibrio e mentalità. Sono questi i concetti ai quali far riferimento in vista della sfida contro la sesta forza del campionato elvetico. Il Kybunpark, lo stadio inaugurato sedici anni fa sarà tutto esaurito: circa 19 mila spettatori, oltre mille di questi in arrivo da tutte le parti d'Italia per sostenere la squadra di Palladino. Il tecnico viola attuerà un’ampia rotazione, per far rifiatare qualcuno dei suoi e per concedere un’altra opportunità a chi la reclama. Nonostante la convocazione, Kean non troverà spazio in campo, anche perché domenica al Franchi arriverà la Roma.