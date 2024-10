In Svizzera tutto esaurito: il dato sui tifosi della Fiorentina

Saranno diversi i tifosi della Fiorentina in arrivo in Svizzera per la gara di Conference League contro il San Gallo

C’è un gran via vai alla Shopping Arena, il grande centro commerciale circolare che fa da base al Kybunpark, lo stadio del dell’FC St.Gallen da quasi 20 mila posti che si preannuncia tutto esaurito per domani sera (ore 18,45) quando la Fiorentina andrà a caccia della seconda vittoria di fila nel girone unico di Conference League. Come scrive La Repubblica, ha appena piovuto ma un raggio di sole scalda la città al confine con la Germania. Qui il tedesco è la lingua più diffusa ma l’italiano non è sconosciuto e fino agli anni Settanta quasi il 9% della popolazione lo parlava. Se arte e moda caratterizzano il territorio, la squadra di calcio non è da meno. La più antica di Svizzera (fondata nel 1879) e appartenente al Club of Pioneers, ovvero l’esclusivo gruppo che raccoglie le società storiche del mondo. Per domani sono attesi quasi venti gradi e un sole davvero insolito.

San Gallo in crisi — Occhio però al San Gallo, coi tifosi vicini alla contestazione dopo la sconfitta all’ultimo secondo col Basilea e una classifica che vede gli svizzeri lontani dai sogni di inizio stagione. «L’addio in estate del tecnico Peter Zeidler ha inciso e non poco - ci spiega Alex Madrigali, del Viola Club Ginevra - faceva giocare i giovani e con lui la squadra aveva una identità ben precisa. Adesso sta faticando, i tifosi si faranno sentire perché giocare contro la Fiorentina è come una gara di Champions per loro». Il San Gallo incassa tanti gol ma è abile nella fase offensiva. Merito soprattutto della punta Willem Geubbels, 23 anni e sette gol in stagione, e del rifinitore Jordi Quintillà, centrocampista prodotto del vivaio del Barcellona. Mentre il club svizzero elogia la storia europea della Fiorentina, ampio spazio viene dedicato ad Antognoni e al suo finale di carriera al Losanna. Domani sera al Kybunpark ci saranno tanti viola club provenienti da tutta Europa, non solo dalla Svizzera. Da Firenze arriveranno in macchina, treno, aereo. In tutto saranno circa 1.100 i tifosi che si spingeranno fino a San Gallo per soffiare su un entusiasmo ritrovato che Palladino e i suoi vogliono alimentare sempre più.