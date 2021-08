Il ritorno di Commisso: c’è attesa per i primi verdetti di Italiano

Italiano è atteso dalle prime scelte sulla composizione della rosa della Fiorentina, importante il primo incontro con Rocco Commisso

Una volta visti all'opera i nazionali , Italiano si confronterà nuovamente con la dirigenza e con Rocco Commisso . Come ricorda il Corriere Fiorentino il presidente dovrebbe tornare in Italia il 16. Dopo il confronto andato in scena a Moena con Pradè, Barone e Burdisso, stavolta indicherà chi può o deve essere ceduto. Molti sono i giocatori in ballo, oltre a Milenkovic e Lirola che il mister tratterrebbe volentieri. A centrocampo va fatta una scelta tra Maleh , Duncan e lo stesso Amrabat .

Diverso il discorso per l’attacco, reparto nel quale Italiano vuol contare su cinque esterni. Quattro quelli attualmente in rosa che l'ex tecnico dello Spezia sarebbe felice di confermare: Gonzalez, Sottil, Callejon e Saponara. Senza dimenticare il centravanti: Vlahovic, ma alle sue spalle Kokorin non dà garanzie, per ora. Oltre al russo in bilico c'è anche Kouame, eliminato dal torneo olimpico. Terminata la fase di studio insomma, per Vincenzo Italiano è venuto il tempo delle sentenze e già la prossima settimana potrebbero arrivare i primi verdetti.