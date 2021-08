Quale futuro per Lirola? L’OM si butta su un’alternativa

Il futuro di Lirola alla Fiorentina continua a rappresentare un'incognita, intanto il Marsiglia si muove su altri fronti: pretattica?

L'edizione odierna de La Nazione - oltre al futuro di Milenkovic - si concentra anche su Lirola, altro caso spinoso per la Fiorentina. Continua il pressing dell’Olympique Marsiglia, la novità semmai riguarda l’interesse - rilanciato in Spagna - del club francese per Daniel Wass. Cursore di fascia destra, di proprietà del Valencia e in scadenza nel 2022. Situazioni che che capitano non solo alla Fiorentina.