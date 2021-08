Milenkovic: i tasselli del domino, da Bergamo e Londra

Milenkovic piace molto a Juventus e Tottenham che allo stesso tempo guarda in casa Atalanta per Romero, blindato da Gasperini

Il giro dei difensori coinvolge anche Nikola Milenkovic. Nel mirino del Tottenham del ds Paratici che non intende mollare la presa sul serbo. Con un occhio sempre in casa Atalanta, visto che Gasperini vorrebbe trattenere Romero, primo obiettivo degli Spurs, con Lovato alternativa. Il club londinese - scrive La Nazione - nel caso sfumasse l’argentino si butterebbe proprio su Milenkovic. Se invece Romero dovesse andare in Premier, la Dea andrebbe su Demiral che libererebbe il posto in casa Juventus per Milenkovic. La Fiorentina preferirebbe una cessione all’estero, ma tutto dipende dall’entità delle offerte. Il sostituto è già stato individuato, si tratta di Matja Nastasic (SCHEDA), di ritorno a Firenze dallo Schalke 04.