La comparsa Kokorin: l’ultima occasione per ri-prendersi le luci della ribalta

"Sasha" Kokorin non ha più intenzione di fare la comparsa, quella alle porte con la Fiorentina è la stagione decisiva per il suo rilancio

Aleksandr Kokorin è tornato a Firenze in anticipo, voleva farsi trovare subito pronto da Italiano. Il russo non ha più intenzione di fare la comparsa - scrive La Nazione - e il campionato alle porte vuole renderlo quello del suo riscatto. Nel disegno tattico ricopre il ruolo di vice-Vlahovic, ma la sua versatilità tattica può diventare un punto a proprio favore. Sa benissimo di potersi calare alla perfezione in un modulo offensivo come il 4-3-3, nel quale può agire partendo dall'esterno.

A Moena, ha messo insieme un solo gol, su rigore, ma non ha intenzione di gettare la spugna, non fa parte del suo DNA. Vuole ri-conquistare tutti fin dalle prossime ore, in vista del debutto stagionale in Coppa Italia. Sa bene che questa potrebbe essere l’ultima vera grande occasione per dare una svolta alla sua carriera. Ha firmato firmando un contratto fino al 2024, alle soglie dei 30 anni, ora deve dimostrare di non essere una scommessa persa, soprattutto a se stesso.