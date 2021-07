La viola ritrova Kokorin, ma la strada per il russo è ancora lunga

La viola ritrova il gol di Kokorin, che però ha ancora molta strada da fare per poter ritrovare la forma migliore

La buona notizia è che la Fiorentina ritrova la rete di Kokorin, quella cattiva è che di strada da fare il russo ne ha ancora molta. Nel test con il Levico Terme di ieri è finalmente tornato al gol (con personalità, chiedendo di battere il rigore e segnando), ma il lavoro da fare è ancora evidente. Per il russo la volontà c'è e si vede, anche se servono ancora un po' di pazienza e di condizione: il Corriere Dello Sport sottolinea come già ad oggi la forma paia migliore rispetto all'inizio del ritiro. In più, si legge, contendere in questo momento l'attacco a uno come Vlahovic sarebbe difficoltoso e quasi proibitivo per chiunque, ma intanto Kokorin lavora per dire la sua.