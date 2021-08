Amrabat, il Torino insiste. Ma spera che la Fiorentina apra al prestito

Amrabat, Juric continua il corteggiamento. Ma il Torino può prenderlo solo in prestito e farà l'investimento solo sull'attaccante

Tra Torino e Fiorentina prosegue il "fuoco incrociato" sul mercato. I granata hanno formulato un'offerta da 9 milioni al Bologna per Riccardo Orsolini, primo obiettivo per il ruolo di esterno d'attacco viola. Dopo Messias, anche per il classe '97 sarà battaglia in sede di calciomercato.