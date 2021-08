Orsolini è la prima scelta viola. Torna di moda De La Vega

Da Orsolini a Zaccagni, fino al ritorno di fiamma per De La Vega: tutti i nomi per le corsie esterne della Fiorentina

Non solo Josip Brekalo e Jorge Carrascal: la Fiorentina - che punta ad avere cinque esterni in rosa per volere di Italiano - sfoglia le alternative. Se Boga è considerato il sogno impossibile, Tuttosport rilancia l'interesse viola per Pedro De La Vega, classe 2001 del Lanus, già seguito ai tempi di Gattuso.