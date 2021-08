Italiano, ecco i nazionali: attesi i colloqui con Pezzella e Pulgar

Vincenzo Italiano si appresta a conoscere i nazionali della Fiorentina, attesi in particolar modo i "faccia a faccia" con Pezzella e Pulgar

Concluso il ritiro di Moena, inizia un nuovo capitolo per la Fiorentina di Italiano. Questo quanto leggiamo sull'edizione odierna del Corriere Fiorentino. La banda gigliata è attesa da altre due settimane di lavoro, prima dell’esordio in Coppa Italia. Periodo che servirà al mister per conoscere i giocatori reduci dagli impegni in nazionale che si metteranno finalmente a sua disposizione. Mancheranno soltanto Kouame, eliminato dall’Olimpiade, ed Amrabat, ancora alle prese con la riabilitazione post intervento.