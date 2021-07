Kouamè in uscita: già scelto il sostituto

Kuoamé sembrerebbe fuori dai piani di Italiano. Ecco il sostituto scelto dalla Fiorentina

Non soltanto arrivi, la Fiorentina deve fare i conti con i numerosi esuberi presenti in rosa. Sappiamo anche, che senza cessioni non potranno arrivare quegli acquisti richiesti da Vincenzo Italiano . Ecco perché, trovare una destinazione a tutti quei giocatori scontenti o fuori dal progetto viola è qualcosa di assolutamente essenziale.

Come riportato da TuttoSport, uno dei principali giocatori pronti a lasciare Firenze sarebbe Kouamè. L'attaccante l'ivoriano, impegnato con la sua nazionale alle Olimpiadi, non ripentirebbe nei piani di Italiano e l'Anderlecht sarebbe molto interessato al Giocatore. In caso di una sua partenza, la Fiorentina avrebbe già scelto il sostituto. Si tratta, infatti, di Simy del Crotone. L'attaccante nigeriano è da tempo seguito dai dirigenti viola. La trattativa non sarà facile ma la Fiorentina ha deciso di puntare fortemente sul giocatore del Crotone.[CLICCA PER LEGGERE TUTTI I MOVIMENTI DEL CALCIOMERCATO DI SERIE A]