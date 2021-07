Le cinque frecce viola: la richiesta di Italiano

La richiesta di Vincenzo Italiano è stata chiara. Vedremo cosa risponderà la società viola

Se poi, questi giocatori arriveranno dal mercato, ancora non lo sappiamo. Il Corriere dello Sport, si sofferma sulle parole di Italiano, che sottolinea più volte lo scarso numero di attaccanti per le fasce a disposizione. Come per esempio, l'assenza di Callejon per infortunio, che durerà per tutto il ritiro. Gonzalez e Sottil sembrano gli unici punti fermi, anche se ancora il prima deve arrivare in Italia. Italiano ha chiamato, vedremo se la società risponderà.