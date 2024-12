Il Franchi gremito: pronta la coreografia, cancelli aperti dalle 16

Il Franchi si preannuncia da giorni tutto esaurito e in occasione di Fiorentina-Inter cancelli aperti dalle 16, con coreografia prevista

Sarà un Artemio Franchi delle grandi occasioni quello che ospiterà Fiorentina-Inter questa sera, una di quelle notti che Firenze vorrebbe vivere sempre. Le sette vittorie consecutive autorizzano a sognare e ad avere entusiasmo a mille, tanto che anche i tifosi stanno rispondendo (e lo faranno) al meglio. Da giorni è tutto esaurito in ogni ordine e grado nei 23.000 posti a sedere, peccato per la capienza ridotta. La fibrillazione è nell'aria e - come ricorda La Nazione - i cancelli dello stadio saranno aperti già dalle ore 16, così da evitare ingorghi.