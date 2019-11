Il centravanti è ancora un miraggio. Ma per quanto?

“Allora Pedro esiste, addirittura entra a sei minuti dalla fine”. Questa la provocazione de La Nazione, che si interroga sulla piattezza in attacco contro il Parma e sul bisogno di trovare un attaccante che, quando serve, tolga le castagne dal fuoco. Il problema della Fiorentina, secondo il quotidiano, è che quando non ci sono Ribery e Caceres la Fiorentina resta un surrogato di tentativi che si svincola dai moduli e non decolla. Stavolta con Ghezzal che giocava in attacco ma si dedicava soprattutto alla fase di copertura. Il 4-3-3 viola appare depotenziato, con Boateng ultimo riferimento quando dovrebbe essere invece la cerniera…