Gudmundsson, la Sampdoria ti costa caro: il giocatore potrà fare ricorso

In caso di ammenda o altro, Gudmundsson potrà fare ricorso

Potrebbe costare caro ad Albert Gudmundsson il post pubblicato sui propri social a poche ore dall’inizio del derby di Coppa Italia tra il Genoa e la Sampdoria. Il fantasista della Fiorentina aveva infatti condiviso su Instagram una foto (poi rimossa) con una frase offensiva scritta su un cassonetto riguardante il club blucerchiato, scatenando la reazione della Procura Federale che ha aperto un’indagine per condotta sleale e antisportiva ai sensi dell’art. 4 del codice di giustizia sportiva. (IL PARERE DELL'AVVOCATO)

A breve l’attaccante riceverà l’avviso di conclusione indagini che, di norma, prelude al deferimento: in quel caso l’islandese rischierebbe una sanzione pecuniaria (come già accaduto in casi passati che hanno coinvolto altri giocatori di A). Se Gudmundsson vorrà, una volta appreso l’esito delle indagini, potrà fare ricorso. Lo riporta la Nazione.