Fiorentina, dipende da te: ecco perché puoi crederci. I punti di forza dai quali ripartire

Sulle pagine sportive de La Nazione vengono passati in analisi i punti di forza della Fiorentina, che dalla sua – nonostante gli ultimi due k.o. – ha ancora un vantaggio non indifferente di sette punti sul Cagliari terzultimo. Si parte dalle parate di Dragowski, protagonista in negativo contro la Samp ma autore di parate che in questa stagione hanno evitato guai ben peggiori alla Fiorentina. Le vittorie viola, fino ad ora, sono state blindate dall’estremo difensore polacco. Poi ci sono i gol di Vlahovic, per la precisione 8 in questa annata. La fiducia di Prandelli lo ha trasformato in un vero e proprio highlander: dal cambio in panchina in poi, è diventato lui il prescelto per i ruolo di centravanti.

Altro aspetto su cui deve continuare a puntare la Fiorentina è l’atteggiamento messo in campo a Marassi. Carattere e voglia di sporcarsi: contro la Samp, la Fiorentina si è riscoperta grintosa e tignosa, condizione indispensabile per affrontare al meglio la lunga volata salvezza. Infine ci sono quelli che non deludono mai: da Bonaventura, che è tornato a fornire prestazioni tutte corsa e duttilità come in passato, a Martinez Quarta. L’argentino pare avviato nel grande solco dei sudamericani viola.