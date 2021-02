Cravero: “Fiorentina, buona gara ma pochi tiri. La Sampdoria è stata cinica”

La Sampdoria batte la Fiorentina per 2-1. Il commentatore Roberto Cravero analizza ai microfoni di DAZN l’esito della gara di Marassi:

Prandelli non ha nulla da recriminare ai suoi , hanno fatto buona gara ma concluso poco. L’occasione finale di Milenokovic incredibile accresce rimpianti. La Samp è stata cinica, tattica, Ranieri capisce quando cambiare e mette due giocatori qualità. La squara ha buona preparazione atletica, gli serve la qualità ma con Quagliarella e Candreva può battere chiunque. Negli ultimi minuti la squadra era più forte di inizio gara e l’ha dimostrato con il gol. I trenta punti danno sicurezza per non rischiare nulla e ora possono giocare a viso aperto con qualunque squadra, e qualunque risultati arrivi non può penalizzare ma potrebbe dare fiducia e rilanciare la classifica per un’insperata zona europea.