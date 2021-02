Viviano/2: “Dragowski da tenere stretto. Prandelli? Chiaro il suo obiettivo”

Ecco il resto dei concetti espressi da Emiliano Viviano nella sua intervista al Corriere Fiorentino. Spazio e parole importanti rivolte nei confronti del collega Bartłomiej Dragowski: “Uno dei migliori portieri che ci sono in circolazione, è molto reattivo. Se fossi nella Fiorentina me lo terrei stretto: è bravo, è giovane e bisogna costruire il futuro partendo da giocatori importanti come lui. Mi ricorda il suo connazionale Fabianski”. Mentre sul lavoro svolto da Prandelli in questo momento complicato per la società aggiunge: “Prandelli sta cercando la quadra e, rispetto a prima, ha dato un’idea di undici titolare. Sta cercando la solidità difensiva, se il reparto arretrato è solido dà fiducia al resto del gruppo. Davanti fiducia al talento di Vlahovic, ha bisogno di tempo.”

“Franchi, incartati nell’esigenza politica di non creare nuove strutture in determinate zone”