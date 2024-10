Entusiasmo Fiorentina, ma Palladino predica calma

Numeri impensabili fino a poche settimane fa che certificano lo stato di salute di una squadra che adesso viaggia sulle ali dell’entusiasmo e della piena fiducia da parte di tutti. È qui che Palladino si rimbocca le maniche e predica calma. Equilibrio. Sa che la sfida di questa sera contro il Genoa ( ore 18.30 al Ferraris) porta con sé una serie di insidie che non si possono sottostimare. L’ambiente, innanzitutto, che sarà tutto compatto per spingere i rossoblù verso una vittoria che vorrebbe dire ossigeno puro. Nessun tifoso viola però, con la trasferta vietata dal prefetto di Genova ai residenti in Toscana per motivi di ordine pubblico. L’ambiente a Genova sarà caldo anche per l’operazione Balotelli, che non sarà il salvatore della patria ma che certamente ha riportato un pizzico di speranza in più all’interno del gruppo ligure. Pare che Alberto Gilardino sia stato tra i principali protagonisti del suo ritorno in Serie A: non è tra i convocati ma sarà presente in tribuna per raccogliere tutto il sostegno dei tifosi genoani".