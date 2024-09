Empoli-Fiorentina, sarà doppio derby: la tensione sale giorno dopo giorno

Sale la tensione per una sfida importante per la Fiorentina ma che potrebbe far sognare l'Empoli

La partita tra Empoli e Fiorentina rappresenta una rivalità sentita, soprattutto dalla parte empolese, anche se i tifosi viola sembrano meno inclini a considerarla un derby. Tuttavia, l'attesa è alta, con oltre 3.800 biglietti venduti ai tifosi ospiti, segno della fiducia nei confronti della squadra allenata da Palladino , nonostante l'Empoli appaia leggermente favorito grazie alla sua migliore posizione in classifica e alla recente vittoria contro il Torino in Coppa Italia.

L'Empoli, imbattuto in sette partite tra campionato e coppa, potrà contare su uno stadio quasi esaurito, mentre i tifosi della Fiorentina arriveranno in gran numero, come avvenuto nelle storiche sfide tra i due club. L'allenatore D'Aversa non sa ancora se potrà schierare Fazzini e Maleh per via di infortuni, mentre Palladino ha anche alcuni dubbi, tra cui il modulo tattico da adottare e le condizioni di Pongracic e Mandragora. Nonostante queste incertezze, l'incontro promette grande spettacolo e tensione, indipendentemente dal fatto che venga chiamato derby o meno.