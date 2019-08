De Paul, l’assalto al fotofinish. Intanto Simeone può andare alla Samp (e Quagliarella non rinnova)

Come scrive La Nazione, l’operazione Rodrigo De Paul è viva ma evidentemente ancora molto lontana da una soluzione. Il prezzo dell’argentino, intorno ai 35 milioni, potrebbe spingere la Fiorentina a trascinare la questione fino a settembre, cercando di prenderlo al fotofinish del mercato. Intanto Pradè può concentrarsi su altro, come l’affare con la Sampdoria che dovrebbe portare alla cessione di Giovanni Simeone: prossime ore essere decisive per il prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni, altrimenti contropartite che si chiamano Gabbiadini o Quagliarella (viste le difficoltà di rinnovo del contratto in scadenza).