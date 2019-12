Cutrone, Piatek e Petagna: è corsa a tre per l’attacco. Gerarchie e punto della situazione

Spazio alla questione attacco sulla pagine di Stadio. Secondo quanto scrive Alessandro Rialti, la Fiorentina è entrata in concorrenza con alcuni dei più importanti club tedeschi e spagnoli per Patrick Cutrone (SCHEDA) e Krysztof Piatek (SCHEDA). Ci sono loro due in cima al taccuino di Pradè, anche se non saranno operazioni semplici, con il rischio asta dietro l’angolo. L’ex Milan è il primo profilo emerso dai colloqui tra il d.s. viola e Beppe Iachini. Il club viola pareva in ottima posizione, ma negli ultimi giorni sono apparsi altri candidati (dalla Spagna) che sembrano disposti a mettere sul tavolo della trattative cifre superiori ai 10 milioni. La Fiorentina è chiamata a un rilancio, sempre che gli inglesi non accettino l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto ma senza obbligo.

Piace anche Piatek, ma anche in questo caso la concorrenza non manca: Pradè era pronto a sostenere anche un importante prestito oneroso, magari anche con un’opzione importante per l’acquisto fino a 30 milioni di euro e oltre, ma in Germania ci sarebbero già dei club pronti a mettere denaro fresco fin da subito. Il polacco – si legge – è un’idea che piacerebbe particolarmente a Commisso. Alternative? Nei giudizi tecnici espressi in queste ore, terrebbe una buona posizione Andrea Petagna (SCHEDA), attaccante che il proprio club difende ma che sul piano economico potrebbe essere il meno oneroso. Sembra invece affievolirsi l’ipotesi Simone Zaza (SCHEDA). In ogni caso, sarà decisivo il prossimo contatto con Commisso che ha fatto sapere che vuol chiudere in tempi rapidissimi per dare a Iachini la squadra che ha immaginato.