Asse Fiorentina-Torino: Badelj può partire, ma il vero obiettivo gioca nel Sassuolo. Gli scenari

Come si legge su La Nazione in edicola oggi, Beppe Iachini vuole rendersi conto dei valori della sua nuova rosa per operare al meglio durante il mercato alle porte. In ottica mercato, sta prendendo forma un asse interessante con Torino, sponda granata: sono solo voci al momento, ma la squadra di Mazzarri si sarebbe informata su Badelj, intoccabile per Montella. In effetti i granata che interessano dalle parti del Cupolone non sono pochi (Zaza, Meité, Bonifazi), ma non è escluso che sia un diversivo per far calare il prezzo di Duncan, vero obiettivo di Iachini. Quindi la prima scelta è l’ex vivaio dell’Inter, poi semmai si andrebbe su Meité.

Così come in attacco è avanti Cutrone (i dettagli), altrimenti Petagna, gradito dal nuovo Mister e in attesa della chiamata, magari in uno scambio con Dabo, che comunque pare destinato a Ferrara in ogni caso. Una volta che il nuovo 9 avrà firmato, si cercherà di piazzare Pedro in prestito in una squadra che lo faccia giocare: la preferenza è in Italia, ma le proposte sono arrivate tutte dall’estero. E dietro? Bonifazi, Rojo… Se arrivassero due elementi, ci sarà un addio a sorpresa.

