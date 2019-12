Dall’Inghilterra: ecco i dettagli dell’accordo per Cutrone

Non è una novità che Patrick Cutrone sia un obiettivo della Fiorentina per gennaio. Come riportato dal Daily Mail, il Wolverhampton dovrebbe cedere l’ex Milan al club viola in prestito per 6 mesi con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, 12,8 milioni di sterline. L’attaccante classe 1998 non era nemmeno in panchina ieri nella gara contro il Liverpool.

