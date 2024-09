CorFio: “Fiorentina con il 3-5-2 o -3-5-1-1. Ecco chi gioca a centrocampo”

Ecco come si schiererà la Fiorentina a Bergamo

Palladino ha deciso di apportare una modifica tattica al modulo iniziale della Fiorentina, passando a un 3-5-2 o 3-5-1-1, che vedrà un centrocampista in più e un trequartista in meno.

A centrocampo giocheranno Mandragora, Bove e Cataldi, mentre in attacco Colpani è favorito su Kouame e Ikoné per affiancare Kean. Sugli esterni ci saranno Dodò a destra e Gosens a sinistra. In difesa, Ranieri sostituirà Pongracic, con Quarta e Biraghi adattato a terzo centrale, mentre De Gea sarà il portiere titolare.