Con il 2020 la Fiorentina ritrova Chiesa. Prima il mercato, poi il rinnovo

E’ un Chiesa rigenerato quello nelle ultime settimane. Più concentrato e più presente per la causa viola. Iachini fin dal suo arrivo gli ha chiesto di rinunciare alle vacanze per sfruttare la pausa e poter recuperare. Presto fatto! Federico è rimasto la centro sportivo ad allenarsi e sta cercando di essere “arruolabile” per il primo appuntamento del 2020 della Fiorentina: la trasferta di Bologna.

Come si legge su La Repubblica questa mattina, anche la Fiorentina nelle ultime settimane è tornata a dare importanza mediatica alla sua stella, con Chiesa sempre presente nei media della società viola. Testa al campo dunque con un occhio al futuro e al possibile rinnovo di contratto. Sì perchè se è vero che la dirigenza Fiorentina adesso deve pensare al mercato di riparazione, non appena la finestra sarà conclusa il primo obiettivo della società sarà quello di riaprire per un rinnovo di contratto di Chiesa. Anche il padre Enrico nelle ultime settimane si è dimostrato più aperto e disponibile ad ascoltare le proposte della società. A febbraio dunque si riapriranno i dialoghi con nuove proposte di adeguamento di ingaggio e l’inserimento di una clausola rescissoria che possa soddisfare entrambe le parti.