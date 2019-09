Castrovilli, Ranieri, Venuti, Sottil, Brancolini: al via i rinnovi

La Nazione si concentra sui rinnovi dei giovani della Fiorentina. Priorità a Castrovilli visto che l’accordo con il club viola scadrà nel 2021. Mercoledì si è tenuto un incontro tra l’agente Michelangelo Minieri e Pradè: il faccia a faccia, come vi abbiamo raccontato, è stato positivo.

Tutto fatto, invece, per il rinnovo di Lorenzo Venuti che ha già firmato il prolungamento fino al 2023 con un ingaggio di 350mila euro, poco più di quanto percepito fino ad adesso. Il mese prossimo, poi, sarà la volta degli altri giovani in odore di prolungamento a cominciare da Luca Ranieri, anche lui reduce da un cambio di procuratore (adesso il difensore si è affidato a Paolo Paloni): per lui è già pronto il rinnovo fino al 2024, stessa data di scadenza che riguarda sia Sottil sia Brancolini.