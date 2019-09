Castrovilli, incontro fra Pradè e il suo agente: il punto

Incontro positivo fra Daniele Pradè, ds viola e Michelangelo Minieri agente di Gaetano Castrovilli. Da entrambe le parti c’è volontà di trovare un accordo, un mese potrebbe bastare per arrivare alla firma. Ci saranno nuovi aggiornamenti ed incontri per definire la trattativa che porterà Castrovilli a firmare il primo vero contratto da calciatore di livello, con l’idea iniziale di allungare il contratto fino al 2023, anche se sta prendendo corpo la possibilità di arrivare fino al 2024. Ancora non emergono dettagli sulla cifra che guadagnerà il giocatore ma sicuramente ci saranno bonus legati agli obiettivi da raggiungere.