Carli e l’acquisto di Simeone: “Fiorentina fu spettacolare, Barone è straordinario”

Il direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli, intervistato dal Corriere dello Sport, torna sulla scorsa estate di mercato e sull’acquisto di Simeone. Questo il retroscena: “La Fiorentina è stata spettacolare… Avevano chiuso con Ferrero, tuttavia lasciarono a Giovanni l’ultima parola. Ma a queste condizioni, atipiche: se il Cagliari l’avesse spuntata, non avrebbe dovuto scucire un euro in più. Credimi, non capita tutti i giorni. Joe Barone e Pradè sono stati straordinari e in quel momento ho capito che la nuova proprietà della Fiorentina ha gli uomini giusti per un progetto trasparente e vincente”. Poi una battuta ulteriore su Joe Barone, che prima di chiudere l’affare gli aveva fatto uno scherzo dicendogli che il Cholito sarebbe andato alla Samp e non al Cagliari: “Me la pagherà prima o poi, lui sa che mi deve uno scherzo, glielo restituisco presto”.