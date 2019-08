Berardi prima scelta, Fiorentina pronta all’offerta… perché De Paul è troppo caro

La prima scelta è Domenico Berardi, senza dimenticare De Paul, Suso e Raphinha come altre piste. La Fiorentina è pronta a fare un’offerta ufficiale al Sassuolo, perché Berardi è un nome che piace da tempo e che circola nelle varie sessioni, in più ha il benestare di Vincenzo Montella a cui il giocatore piace. L’esterno accetterebbe di buon grado Firenze come prossima destinazione, e come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, i neroverdi si sarebbero convinti a non tenere il calciatore a tutti i costi e controvoglia. 30-32 milioni la somma da sborsare, con pagamento dilazionato o un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Gli altri: per De Paul la Fiorentina spera che l’Udinese possa abbassare le pretese, alte rispetto a quanto la società viola vuole investire. Suso invece non parte per volontà di Giampaolo, che sembra non aver intenzione di privarsene. È un tira e molla senza spiragli aperti in questo momento. Più defilato Raphinha, per il quale si può ragionare su un prestito oneroso.