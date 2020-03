Badelj, niente riscatto: sarà di nuovo addio. Per sostituirlo piacciono due ’97, Bonaventura…

Salvo ripensamenti al momento non ipotizzati, Milan Badelj non sarà riscattato dalla Fiorentina e a fine stagione tornerà alla Lazio. Per sostituirlo si è pensato a Bonaventura, in scadenza con il Milan, ma è una pista che non accende troppo gli entusiasmi. Nel mirino due classe 1997: Cassata, in prestito dal Sassuolo al Genoa, e Pessina, in prestito dall’Atalanta al Verona. Riguardo quest’ultimo, c’è anche il Napoli e dunque rischio asta. Lo scrive Il Corriere dello Sport.