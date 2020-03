Chi confermi e chi no? La Fiorentina del futuro secondo i nostri lettori: i centrocampisti

Un semplice gioco. O se preferite, un modo per tastare il polso della tifoseria viola nel momento di maggiore incertezza. Anche nel calcio, ma non solo. Chiediamo ai lettori di Violanews.com di indicarci quali giocatori tra quelli attualmente presenti nella rosa della Fiorentina vorrebbero vedere ancora a Firenze nella prossima stagione. Nella prima puntata che trovate cliccando qui abbiamo passato in rassegna portieri, difensori ed esterni a tutta fascia, oggi ci concentreremo su centrocampisti, domani sarà la volta degli attaccanti per poi chiudere con i giocatori della Fiorentina in prestito al rientro nei prossimi mesi.

