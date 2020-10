Attenti a quei due: Ribery e Callejon sono già pronti a volare

La nuova Fiorentina post Chiesa in queste ore potrà davvero cominciare a prendere forma. Anche e soprattutto perché inizierà davvero a poter integrare i nuovi. Come si legge sul Corriere Dello Sport oggi in edicola è infatti pronto ad aggregarsi al gruppo anche José Maria Callejon, ultimo arrivato in casa viola. Oggi l’esito dell’ultimo tampone e poi l’integrazione negli allenamenti collettivi. Anche Ribery, rientrato da Monaco e da un periodo in famiglia dopo l’infortunio, ha ben le idee chiare sul suo recupero: insomma, dal suo 7 al 77 dello spagnolo il passo è più breve di quanto si pensi…

All’orizzonte la gara di Cesena contro lo Spezia, per la quale entrambi vogliono essere già pronti: toccherà a loro cancellare qualche critica dopo il K.O. contro la Samp e saranno supportati da uno fra Kouamé, Cutrone e Vlahovic. Obiettivo ritrovare punti e vittoria.