Arthur oltre il 3% di Italiano: a Monza si ricompone la coppia con Duncan

La Nazione si occupa del recupero dell'indispensabile Arthur. Il brasiliano sta provando ad andare oltre quel famoso 3% che Vincenzo Italiano ha confidato avesse da spendere nella gara contro il Verona. In qualche modo quella partita l’ha cambiata pur non essendo nemmeno vicino alla condizione migliore, l’obiettivo è quello di portarlo a Monza in una forma discreta. Come lui Bonaventura. Contro il Verona l’assenza contemporanea di Bonaventura, Gonzalez, Arthur, Duncan e Milenkovic ha messo la Fiorentina di fronte a difficoltà quasi insormontabili. Brava e fortunata a rimanere in partita, ma contro altri avversari regalare quella cifra tecnica non si potrà. Probabilmente nemmeno contro il Monza. Rispetto alla sfida con l’Hellas dovrebbero tornare proprio quei calciatori che non erano al meglio. Sicuramente Milenkovic al centro della difesa, così come Arthur e Duncan in mezzo al campo. Anche Bonaventura dovrebbe farcela, in caso contrario potrebbe essere riproposto Barak sulla trequarti. Con Beltran in quella zona di campo il rischio è di concedere troppo palleggio alla squadra avversaria. L’argentino entrerebbe così in concorrenza con Nzola per giocare al centro dell’attacco.