Italiano nel pre: “Bonaventura e Arthur out oggi. Esterni, voglio incisività”

Nel prepartita di Dazn, da sponda viola ha parlato Vincenzo Italiano: "L'assenza di Nico Gonzalez può responsabilizzare gli altri? Abbiamo qualche problemino, Bonaventura non è a disposizione, Arthur va in panchina ma non è disponibile, Kouamé ha un acciacco che non gli permette di partire dall'inizio. Ma i ragazzi lo sanno e il livello è in crescita, Sottil sta vedendo di più la porta e mi aspetto maggiore incisività dagli altri esterni".