Il nuovo terzino viola, Joao Mario, diventerà padre: l'annuncio sui social con la compagnia con Firenze sullo sfondo
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La famiglia di Joao Mario (domani la sua conferenza di presentazione) si prepara ad accogliere un nuovo membro. Il terzino della Fiorentina e la compagna Adriana da Costa hanno annunciato sui social una importante novità nella loro vita privata.
La coppia ha scelto di comunicare la notizia attraverso una foto particolarmente suggestiva a Firenze, condivisa sui propri profili social, con la quale ha voluto rendere partecipi anche i tifosi di questo momento speciale.
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