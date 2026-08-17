Il nuovo terzino viola, Joao Mario, diventerà padre: l'annuncio sui social con la compagnia con Firenze sullo sfondo

Matteo Torniai
Vinciguerra Borgo Albizi V100LA

Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"

La famiglia di Joao Mario (domani la sua conferenza di presentazione) si prepara ad accogliere un nuovo membro. Il terzino della Fiorentina e la compagna Adriana da Costa hanno annunciato sui social una importante novità nella loro vita privata.

La coppia ha scelto di comunicare la notizia attraverso una foto particolarmente suggestiva a Firenze, condivisa sui propri profili social, con la quale ha voluto rendere partecipi anche i tifosi di questo momento speciale.

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Joao Mario Fiorentina

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