Dopo tanto calcio e soprattutto Fiorentina, Franck Ribery lascia spazio al romanticismo in una dedica bellissima alla moglie nel giorno del suo trentasettesimo compleanno. “Buon compleanno vita mia, ogni giorno diventi più giovane. Ridiamo insieme e siamo come migliori amici. Sei il mio vero complice. Il nostro amore è santo e onesto, tuo marito ti ama ogni giorno di più”. E MUTU SCHERZA: “CON ME RIBERY AVREBBE FATTO PANCHINA”