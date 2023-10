Quarta “pioniere” per FC24, il vecchio FIFA: c’è la carta speciale, che valori!

Lucas Martinez Quarta "Trailblazer" è una delle nuove carte disponibili su Ultimate Team, la modalità di gioco più amata di FC24, il vecchio FIFA per le console di gioco più famose. Trailblazer, in italiano "pioniere", è un riconoscimento che viene garantito dal gioco alle carte dei calciatori che nella realtà si fanno innovatori, pionieri appunto, con il loro stile di gioco. Di Quarta difensore box to box vi abbiamo parlato in tutte le salse, invece può rendere l'idea dell'impatto che ha avuto anche a livello mondiale dare un'occhiata ai valori che gli sono stati accordati, assieme al nuovo playstile, in linea con la sua attitudine: